Jeda, ex giocatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoCagliari.net. Queste le sue parole: “Il Cagliari si troverà davanti un Napoli arrabbiato e avvelenato che vorrà vincere a tutti i costi, soprattutto in casa. Nell’ambiente partenopeo c’è bisogno di una svolta, infatti questa gara è più delicata per il Napoli che per i sardi”.