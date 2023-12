Il Mattino: “Contro il Cagliari per ripartire. Dopo il tour de force, un calendario per riacciuffare la zona Champions”

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino fa il punto della situazione riguardo il periodo della formazione allenata da mister Mazzarri e delle prossime sfide che dovrà affrontare nei prossimi giorni.

Dopo la vittoria in Champions League contro il Braga, il Napoli è a caccia dei tre punti anche in campionato, soprattutto in casa: “Adesso si deve soltanto ripartire dopo il ciclo terribile tra campionato e coppa. E lo si deve fare provando ad approfittare di un calendario che sulla carta – e solo sulla carta – riserva agli azzurri un cammino più agevole rispetto al recente passato“.

Il Napoli, oggi impegnato in campionato (ore 18) contro il Cagliari, è pronto a ripartire da una vittoria in casa che manca dal 27 settembre: “Oggi pomeriggio sfila sotto i riflettori del Maradona il Cagliari di Sir Claudio Ranieri. Una sfida tra due ex sulle rispettive panchine. Un match apparentemente abbordabile per Di Lorenzo e compagni dopo il tour de force che li ha visti soccombere (principalmente in termini di risultato) con le prime due della classe, Inter e Juventus“.

Nonostante la possibilità ormai svanita di avvicinarsi alla vetta, la formazione azzurra non rinuncia a lottare per il quarto posto e, dunque, la possibilità di giocare in Champions League l’anno prossimo: “Il Napoli ha l’obbligo di rialzare la testa e risalire la china per riacciuffare almeno il quarto posto che vale la Champions e che rappresenta il minimo sindacale per i campioni d’Italia. Mazzarri ha lavorato e tanto sulla testa ed ultimamente anche sulle gambe dei calciatori”.