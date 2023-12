L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulle ultime di formazione del Napoli in vista del match contro il Cagliari. Secondo il quotidiano bisognerà fare i conti con l’assenza di Elmas e probabilmente anche quella di Zielinski per un fastidio al ginocchio. Nell’ipotesi in cui Zielinski dovesse dare forfait bianca è pronto uno tra Cajuste e Gaetano. Anche perché il suo sostituto naturale Elmas ha alzato bandiera bianca ieri mattina. Il macedone, infatti, non è neppure sceso in campo ieri per via di un risentimento muscolare alla coscia sinistra.