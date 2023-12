GdS – Napoli-Cagliari, la probabile formazione

La formazione di Walter Mazzarri, oggi in campo contro il Cagliari di Claudio Ranieri, è alla ricerca dei tre punti al Maradona che mancano da quasi 3 mesi. Tre punti per ripartire. Tre punti per restare tra le prime quattro.

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, mister Mazzarri dovrebbe confermare la formazione già schierata martedì contro il Braga: “Nell’anticipo della 16ª giornata di Serie A, il Napoli riceve il Cagliari al “Maradona”. Dopo il successo per 2-0 sul Braga che gli ha garantito la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, Mazzarri conferma tutti i titolari“.

Dunque, ecco la probabile formazione azzurra secondo il quotidiano sportivo:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Mazzarri.