L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’affluenza che ci sarà oggi per Napoli-Cagliari. Secondo il quotidiano a Castel Volturno sono consapevoli di aver già perso troppo tempo e la rimonta deve cominciare subito, capitalizzando subito un turno sulla carta favorevole. il Napoli s’è già scottato troppe volte durante questo avvio di stagione e soprattutto allo stadio Maradona, dove non vince in campionato dal 27 settembre. Il Napoli deve vincere a tutti i costi per migliorare la sua classifica e cavalcare l’entusiasmo per l’approdo agli ottavi di Champions. I tifosi hanno infatti ritrovato il sorriso e la prevendita è decollata dopo il successo con il Braga. Dopo le curve superiori c’è quasi il sold out anche nei Distinti. Saranno dunque almeno in 40 mila a spingere gli azzurri contro il Cagliari.