Schwoch: “Napoli per me è sempre casa, l’amore dei napoletani è un regalo”

L’ex calciatore del Napoli Stefan Schwoch ha parlato della sua avventura azzurra a Radio Marte.

Ecco le sue parole: “Antonio Juliano fu colui che mi portò al Napoli e che convinse mia moglie a trasferirsi? Io avevo già deciso… Da calciatore, ho sempre pensato che il diretto interessato debba prendere le migliori decisioni per la carriera, anche a costo di andare lontano da casa. A Napoli non c’ero mai stato e non potevo assolutamente rifiutare il club azzurro”.

Poi Schwoch ha continuato: “La mia esperienza è andata al di là del calcio: a Napoli ho trovato una casa lontano da casa. Mi ritengo fortunato. Al di là di ciò che posso aver fatto in campo, quel che mi resta è il rapporto con Napoli e i napoletani, che sarà per sempre qualcosa di speciale. Indossare la maglia azzurra è stato importantissimo, però l’aspetto principale è l’amore che sanno regalarti i napoletani: un amore da me estremamente condiviso. Napoli mi ha dato molto di più di ciò che possa averle dato io in un anno e mezzo. Per me resterà sempre casa”.