Opta – L’incredibile dato di Capitan Di Lorenzo

Tra i calciatori più rappresentativi del Napoli c’è sicuramente Giovanni Di Lorenzo. Il terzino destro ha dimostrato attaccamento alla maglia, grande carisma e talento. Non è un caso che Luciano Spalletti lo ha abbia come capitano. Ma c’è dell’altro. Secondo quanto riportato da Opta, infatti, Giovanni Di Lorenzo è, tra i giocatori di Serie A, quello di movimento con più minuti disputati in tutte le competizioni 23/24 (1890). Per il capitano del Napoli 21 presenze su 21 gare possibili, senza perdere nemmeno un minuto di gioco. “Bionico”, così lo definisce Opta.