L’azzurro Caprile ha perso il posto? Le parole di Andreazzoli alla vigilia di Torino-Empoli

Elia Caprile è stato acquistato questa estate dal Bari e girato in prestito all’Empoli. L’infortunio del portiere azzurro ha rallentato la possibilità di fare esperienza in una piccola di Serie A. Addirittura, nella conferenza stampa odierna, il tecnico Andreazzoli ha dato l’impressione che Caprile abbia perso il posto. “Io faccio formazioni diverse spesso, può riguardare anche il portiere”, ha spiegato Andreazzoli. “Ma in questo caso mi affido a Sicignano, con cui condivido la scelta. Sta crescendo, lo noto, in passato lo notavo un pochino meno, mentre ora sta emergendo. Non abbiamo gerarchie ben precise”.