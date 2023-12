Il Napoli annuncia chi caricherà il Maradona prima del match

Domani sera alle 18.00 al Diego Armando Maradona si giocherà Napoli-Cagliari. Per Mazzarri sarà una partita tosta con un Cagliari in ripresa. I partenopei nelle ultime cinque partite hanno totalizzato 6 punti, due vittoria contro l’Atalanta e il Braga in Champions League. Il Cagliari di Ranieri è sedicesimo in campionato con 13 punti con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime 5 partite.

La SSC Napoli, sui suoi canali social, annuncia che sarà Nicola Gavino a caricare il pubblico prima del calcio d’inizio.