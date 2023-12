Giordano: “Lindstrom troverà spazio, Kvara tormentato. Mercato? Nessun giocatore può cambiare il Napoli”

Antonio Giordano è intervenuto a Radio Marte per parlare della situazione attuale del Napoli, pensando al mercato di gennaio.

Ecco le sue parole: “Stagione Napoli? Usciamo dall’equivoco secondo cui varrebbe soltanto lo Scudetto. Ci sono ancora tante cose da dire, da dare, da provare a prendersi… Soprattutto, c’è una forma d’orgoglio. Il quarto posto avrà un’importanza vitale. Cagliari? Claudio Ranieri si sta divertendo da matti, in questa sua nuova esperienza in Italia. Tutti noi, secondo me, dovremmo dire grazie al mister per la sua signorilità. Kvaratskhelia sottotono? Si porta dietro i tormenti di chi non riesce ad essere se stesso. Lindstrom potrebbe avere spazio? C’è la Coppa Italia e le rotazioni potrebbero risultare inevitabili. Senza prendere nessun avversario sottogamba, potrebbe essere giunto il momento di far giocare un po’ tutti”.

Poi Giordano ha continuato: “Ruolo Lindstrom? Non mi pare che Mazzarri si sia espresso apertamente, ma ha detto d’aver rivisto le sue partite. Il danese non è un terzo d’attacco, ma un quinto di centrocampo. E’ stato interpretato in modo diverso, ma è più mezzala che esterno. Può fare la sottopunta, l’esterno viene dopo. Va educato ad un certo sistema di gioco, che gli appartiene poco. Mercato di gennaio? Non mi piacciono investimenti importanti a stagione in corso e non mi sembra ci siano, tra i disponibili, giocatori in grado di rappresentare un cambiamento”.