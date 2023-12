Gifuni: “Ambiente rinvigorito, c’è una squadra che il Napoli potrebbe battere agli ottavi”

Durante la trasmissione Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte, lo speaker Gianluca Gifuni ha parlato del Napoli. In particolare, si è soffermato sui sorteggi di Champions League e sulle possibili avversarie degli azzurri.

Di seguito le sue parole: “La cena di Natale, anticipata ai giorni scorsi ed andata in scena al ristorante Palazzo Petrucci, ha rinvigorito l’ambiente: è stato anche un modo per rinforzare i patti con la squadra. In ordine, sono queste le formazioni da evitare: Manchester City e Bayern Monaco; Barcellona e Atletico Madrid; Arsenal; Borussia; Real Sociedad. La compagine spagnola sarebbe la più auspicabile per avere chance di superare il turno ed arrivare ai Quarti”.