Juan Cuadrado dovrà operarsi. L’Inter è quindi costretta a intervenire nel mercato di gennaio per acquistare un terzino. Secondo la Gazzetta dello Sport, sul taccuino di Marotta non c’è solo il difensore Tiago Djalo. L’Inter ha messo gli occhi Tajon Buchanan del Club Brugge, investimento impegnativo. In alternativa, i nerazzurri pensavano a Nahitan Nandez, ex obiettivo del Napoli.