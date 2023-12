Del Grosso: “Il Napoli affronterà i terribili ragazzi immortali. Kvara è in gabbia”

L’ex calciatore del Cagliari Cristiano Del Grosso è intervenuto a 1 Station Radio per parlare della prossima sfida tra i sardi e il Napoli.

Ecco le sue parole: “A cosa è dovuta la differenza di andamento del Napoli tra casa e trasferta? Il Napoli, purtroppo, ci si aspettava facesse di più in questa stagione. È necessario dare una svolta anche nelle gare casalinghe. Domani ci sarà l’opportunità, anche se il Cagliari, che definisco i terribili ragazzi immortali, sono una squadra temibile e da non sottovalutare. Che Cagliari è quello di Ranieri? Non è un Cagliari che mi fa impazzire come costruzione di gioco. Poi, però, ha delle armi che nel calcio hanno un valore. Parlo della reazione alle situazioni più difficili. I rossoblù hanno una persona speciale in panchina. Si è creato qualcosa di magico, come la promozione dello scorso anno. È una squadra che non si arrende mai e che può essere scomoda per chiunque”.

Poi Del Grosso ha continuato: “Quanto può incidere l’assenza di Mario Rui e Olivera, sia sulle prestazioni di Kvara che sulla costruzione di gioco? Sono stato un terzino di quel tipo, anche se prima ci si preoccupava molto di più della fase difensiva. A Bergamo avevo Bonaventura avanti a me in un 4-3-3. Era tutto diverso per un esterno con piede invertito quando poteva beneficiare di un terzino a supporto. Tuttavia, tutto cambia e non ci si può aggrappare all’assenza dei terzini. È necessario trovare una soluzione. In quel caso devono essere i giocatori stessi o le trame di gioco che devono cambiare. Anche per permettere a Kvara di esprimersi al meglio. Il georgiano ha bisogno, infatti, di maggiore supporto per beneficiare della superiorità numerica. Senza un terzino di spinta, Kvaratskhelia è come se fosse in gabbia”.