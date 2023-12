C&F – La Conference League cambia format. I dettagli

La prima Conference League è partita soltanto tre anni fa e ha visto la vittoria della Roma. Nonostante sia molto giovane, la terza competizione europea si rifà il look a partire dal nome. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, ci sarà una riduzione da UEFA Europa Conference League a UEFA Conference League. Poi, come le sue “sorelle maggiori” eliminerà la fase ai gironi. Si passerà anche in questo caso al format con girone unico e la partecipazione di 36 squadre (contro le 32 che si sono qualificate in questi anni) e non saranno più previsti incroci con le formazioni di Europa League. Ogni squadra giocherà 6 partite, tre in casa e tre in trasferta contro squadre diverse. Le prime otto andranno agli ottavi di finale, mentre le compagini posizionate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno i playoff. La prima fase inizierà a ottobre e si concluderà a dicembre, sempre di giovedì.