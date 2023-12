Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha dichiarato a Vibo Valentia a margine di un premio: “Se dicessimo che giochiamo per arrivare quarti non saremmo onesti, l’Inter ha la qualità per parlare di scudetto come obiettivo. Alcuni si nascondono un pochettino di più rispetto a quello che facciamo noi. Juve, Milan e Napoli non partivano con l’obiettivo di entrare tra le prime 4″.