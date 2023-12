Acquafresca: “Napoli-Cagliari? Mi aspetto di vedere qualcosa anche prima dei 90 minuti”

Robert Acquafresca è intervenuto a Il Cagliari in Diretta, trasmissione di Radiolina. L’ex Cagliari ha parlato della partita di domani al Maradona. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Pavoletti? L’ho visto prima e mi ha detto (sulla rovesciata) ‘guarda me la sto portando dietro, ho male al collo’, gli ho detto: goditela! (ride ndr). Io mi auguro di vedere qualcosa anche un po’ prima del 94′ e non fare tutto in quattro minuti. Ma finché succede, va bene dai.

Abbondanza a centrocampo e attacco? E’ un po’ come la situazione degli attaccanti. Sono quelle gatte da pelare che uno si prende molto volentieri. Nandez è un giocatore duttile e la prestazione la farà sempre. Gli attaccanti poi dopo diventa bello ma anche difficile doverli gestire: poi chi tieni fuori?

Mazzarri? Sono quelle opportunità che vengono date, a me non è stata più data (ride). Però va bene così, vuol dire che lui è stato bravo.

Mi aspetto che il Cagliari faccia la sua partita. Voliamo su questo entusiasmo che i ragazzi sono stati bravi a creare. Il Napoli è forte, non è quello dell’anno scorso. Si parte 0-0, partiamo forte e concentrati e giochiamoceli. E’ sempre stata una partita sentita, forse un po’ troppo. Quella con il gol di Daniele è storica. Paragone con la rimonta con il Frosinone? Con il Frosinone eravamo alla nona-decima giornata. Con il Napoli eravamo alla prima partita di ritorno, eravamo molto ultimi e staccati ed era una follia pensare che il Cagliari si salvasse.

Coppia ideale di attacco contro il Napoli? Dico di ripartire dai ragazzi che hanno fatto gol. Io giocherei sempre con due punte e scegliere Lapadula e Pavoletti, si completano.

Chi mi piace dei nuovi? Oristanio mi piace, ha una bella intensità. Ovviamente deve crescere, è alla prima stagione in A. Poi Dossena e Prati, che si sta ritagliando il suo spazio. Cagliari è ambiente giusto per farlo crescere”.