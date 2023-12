Tabù Maradona: solo 7 punti realizzati, Napoli 16° per rendimento interno

Quest’anno il Maradona è stato quasi un tabù per il Napoli. Il rendimento interno degli azzurri è disastroso e prendendo in esame solo le partite giocate tra le mura amiche, il Napoli sarebbe 16°. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport: “C’è bisogno di migliorare lo score casalingo in campionato. Il Napoli ha vinto solo 2 partite su 7 in casa e si trova al 16° posto per punti ottenuti (7). Di fronte avrà un Cagliari galvanizzato dal successo sul Sassuolo in extremis grazie al gol dell’ex Pavoletti”.