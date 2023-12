Ranieri: “Il Napoli è tornato a giocare bene, hanno combinazioni a mille all’ora. Napoli città meravigliosa”

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri, prossimo avversario del Napoli in Serie A, ha parlato oggi in conferenza stampa per presentare la sfida di sabato. Tra i temi affrontati ovviamente il come si affronta una squadra come il Napoli e anche dei suoi ricordi della città di Napoli. Queste le sue parole: “Le caratteristiche dei calciatori del Napoli sono legate al loro gioco, con Mazzarri sono tornati a giocare bene. Hanno combinazioni a mille all’ora, altrimenti non avrebbero vinto lo Scudetto. Ci sono giocatori che possono fare la differenza e chi subentra è un titolare aggiunto della squadra. Nel 90 con me in panchina il Napoli aveva lo Scudetto sulle maglie, quella partita me la ricordo bene, ci attacchiamo a tutto. Napoli è una città meravigliosa con dei tifosi incredibili. Ho ancora tanti amici là, posso solo parlare bene sia dei napoletani che di Napoli”.