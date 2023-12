Politano eletto Mvp del Napoli di novembre. Il comunicato

Matteo Politano, calciatore del Napoli, è stato eletto miglior giocatore del mese di novembre degli azzurri dai tifosi. Le votazioni sono state effettuate sull’app ufficiale del club. Di seguito, il comunicato della società comparso sul proprio sito ufficiale.

“Matteo Politano eletto MVP di Novembre dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato l’attaccante come miglior giocatore del mese. Politano è stato gran protagonista di questo inizio stagione con 21 presenze, 6 reti e 3 assist. Nel mese scorso, oltre alle eccellenti prestazioni, ha segnato un gol all’Union Berlin che è valso un punto importante per il passaggio del turno nel Girone Champions e la qualificazione agli ottavi di finale. Complimenti a Matteo, MVP di Novembre powered by MSC!”