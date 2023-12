Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Cagliari del 16 dicembre 2023 e valida per la sedicesima giornata di campionato. Il motivo? Il tecnico ha già parlato ai microfoni della stampa al termine della sfida di Champions League Napoli-Sporting Braga, motivo per cui domani non presenzierà, come di consueto il giorno prima di una partita di campionato, alla sala stampa di Castel Volturno.