Marchetti: “L’incontro tra l’agente di Osimhen e De Laurentiis ha portato all’accordo, la situazione è in discesa”

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky Luca Marchetti ha parlato del rinnovo di Victor Osimhen nel suo lungo editoriale per Tuttomercatoweb. Il giornalista ha scritto del rinnovo, a lungo atteso dai tifosi del Napoli, che fin dall’estate tiravano il fiato in attesa dell’accordo tra le parti. Queste le sue parole: “Osimhen finalmente rinnoverà. L’incontro del suo agente con De Laurentiis ha portato alla definizione dell’accordo. Le condizioni non sono poi molto diverse da quelle di quest’estate, con un aumento importante a livello di ingaggio e clausola tra i 130 e i 140 milioni. Le parti si riaggiorneranno a brevissimo, ma dopo questo incontro la situazione è sicuramente in discesa”.