Marchetti: “Il Napoli in Champions non poteva fare molto meglio, tante buone notizie dalla sfida con il Braga”

Il giornalista di Sky ed esperto di mercato Luca Marchetti nel suo editoriale per Tuttomercatweb ha parlato del Napoli e della qualificazione agli ottavi di Champions. Secondo Marchetti per quanto fosse ampiamente alla portata degli azzurri non era semplice per il periodo difficile vissuto. Queste le sue parole: “Non poteva fare molto meglio in Champions il Napoli nel proprio girone. Aver raggiunto gli ottavi di finale, soprattutto per tutto quello che è successo in casa azzurra, è di sicuro un ottimo traguardo. Non era necessariamente scontato, per quanto ampiamente alla portata degli azzurri. Era importante vincere con il Braga per spazzare via dei dubbi e delle perplessità che le sconfitte si portano comunque dietro ogni volta. Tornare a vincere al Maradona, il ritorni alla rete di Osimhen e il non prendere gol, ovvero, tutte buone notizie per Mazzarri. Che ora per prendere in maniera definitiva in mano la squadra deve continuare su questa strada”.