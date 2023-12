La Repubblica – Patto di squadra alla cena di Natale: “Obiettivo quarto posto”

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Secondo il quotidiano squadra e società avrebbero fatto un patto per fissare gli obiettivi di questa stagione. Questo quanto evidenziato:

“Sembra il titolo di un cinepanettone: “Natale al quarto posto”. Non è il massimo per concludere lo storico anno del terzo scudetto, ma bisogna fare i conti con la realtà del momento e non deve dunque stupire il patto low profile stretto ieri sera tra Aurelio De Laurentiis e la squadra, durante la tradizionale cena per lo scambio anticipato degli auguri, organizzata dal Napoli. È cambiata la location – un elegante ristorante di Posillipo, finestre a picco sul mare – e purtroppo per i tifosi sono diversi rispetto al recente e glorioso pure gli obiettivi, per adesso assai meno ambiziosi”.