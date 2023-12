Gazzetta – Napoli e Osimhen ancora insieme: a breve l’annuncio di rinnovo

Victor Osimhen è davvero a un passo dal rinnovo con il Napoli. Le voci da qualche giorno sono sempre più insistenti e oggi a parlarne è anche La Gazzetta dello Sport. Il bomber azzurro sarebbe pronto ad accetare un prolungamento di contratto con un triennale da 10 milioni netti all’anno. Il quotidiano sportivo oggi in edicola scrive:

“Ieri, nel cuore di Napoli, è andato in scena l’ennesimo confronto tra il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, l’agente dell’attaccante nigeriano che da questa estate lavora senza sosta per trovare una soluzione che possa accontentare tutte le parti. Osimhen è pronto ad allungare di una stagione il suo attuale accordo (scadenza 2025) e a mettere la firma su un triennale da 10 milioni netti all’anno su cui sarà presente anche una clausola rescissoria da 130 milioni, che renderà Osimhen il calciatore più pagato della Serie A. La possibilità di rivedersi presto, forse addirittura questo pomeriggio. Tutti vogliono chiudere in fretta la questione e pensare solo al campo, il Napoli ha l’obbligo di centrare la qualificazione alla prossima Champions e serve il miglior Osimhen per completare la missione. De Laurentiis spera di annunciare la firma entro le feste: Natale con Osimhen, ecco il film che renderebbe felice tutto il mondo Napoli”.