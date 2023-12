De Core: “Per il Napoli agli ottavi ogni squadra è pericolosa”

Francesco De Core, direttore de Il Mattino, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del Napoli e dei sorteggi Champions. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli agli ottavi deve sperare in un sorteggio morbido, ma ci sono tutte squadre difficili. Anche la Real Sociedad è una squadra in salute e ha superato l’Inter nel girone, ma ora siamo in una parte della stagione ben diversa da quella che sarà poi a febbraio-marzo, quando si giocheranno gli ottavi. Chiaro che Real Sociedad e Borussia Dortmund sono quelle più abbordabili, però sarà difficile in ogni caso”.