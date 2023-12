Champions League – Altra gioia per Natan dopo il Motm contro il Braga, è stato inserito nella formazione della settimana

Nella sfida di martedì sera contro il Braga al Maradona si è messo in mostra Natan, col difensore brasiliano che ha servito un assist per Victor Osimhen. Nella prestazione dell’ex Bragatino non solo il passaggio decisivo per il nigeriano, ma anche una serie di giocate difensive ed offensive che gli hanno permesso di essere il Man of the Match. Per il numero 3 azzurro questa non è però la sola gioia della settimana europea, infatti la Champions League lo ha inserito nell’11 titolare dei migliori della due giorni di Champions, unico delle 4 italiane ad esserci nella top 11.