Ceccarini: “Penso che a gennaio Zanoli sarà ceduto, il Napoli potrebbe decidere di fare ben due acquisti”

Ai microfoni di Si Gonfia la Rete, in onda su Radio Crc, è intervenuto il direttore di Tuttomercatoweb ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini. Secondo l’esperto il Napoli a gennaio potrebbe cedere in prestito Zanoli ed acquistare un centrocampista ed un terzino destro di maggior esperienza. Queste le sue parole: “Secondo me Zanoli a gennaio andrà via, quindi il Napoli potrebbe prendere un terzino destro ed un centrocampista. Di Lorenzo è un grandissimo calciatore ed un grandissimo uomo, è giusto sia fondamentale per il Napoli. Dato che dietro di lui c’è Zanoli, che è un giovane di grande prospettiva, potrebbe accadere come lo scorso anno, con quest’ultimo che venne girato in prestito. Qualora dovesse andare veramente via a gennaio Zanoli, penso lo farà solo con la formula del prestito”.