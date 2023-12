Ceccarini: “Kvaratskhelia riuscirà ad uscire da questo momento negativo, ha molto mercato, non penso ci sia problema rinnovo”

L’esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di Radio Crc, nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete. Il giornalista ha parlato di Kvaratskhelia, del momento non facile che sta vivendo il georgiano e del momento generale della squadra. Queste le sue parole: “Dobbiamo sempre pensare che dopo 33 anni vincere uno Scudetto non è una situazione facile da gestire. Sono convinto che riuscirà Kvaratskhelia ad uscire da questo momento negativo. A volte però, gli avversari ti possono prendere le contromisure, mentre l’anno scorso con lui c’era il fattore sorpresa. Il georgiano è un giocatore che ha mercato, quindi non credo che il problema del rinnovo sia al momento così ampio. Non è per il Napoli un momento facile, ma è arrivata la qualificazione agli ottavi di Champions League”.