Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare di calciomercato. Ecco cosa ne pensa:

“Anguissa? Lo ha portato a Napoli l’attuale direttore sportivo della Juventus. Ma ha un prezzo di mercato molto alto. Gli obiettivi della Juve per il centrocampo sono altri. Ricordiamo che hanno bisogno di una cessione importante per un investimento come Anguissa”.