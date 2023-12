CdM – Napoli-Cagliari, Mario Rui verso la panchina: Natan sarà ancora il suo sostituto

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Secondo il quotidiano contro il Cagliari sabato pomeriggio ci sarà ancora Natan, nel ruolo di terzino sinistro. Mario Rui potrebbe aggiungersi alla squadra ritrovando la panchina. Questo quanto evidenziato:

“Contro il Cagliari toccherà probabilmente ancora a Natan, premiato dalla Uefa per la prestazione contro il Braga impreziosita dall’assist ad Osimhen, lavorare sulla fascia sinistra. Mario Rui, che ieri ha svolto ancora solo allenamento personalizzato e non è ancora pronto per giocare dal primo minuto, riuscirà al massimo ad andare in panchina”.