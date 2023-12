Brambati: “Credo Osimhen rinnoverà, ma sarà difficile tenerlo. Il Napoli sta cercando di guarire dopo il brutto inizio”

Ai microfoni di Maracanà, programma in onda su Tmw Radio è intervenuto l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati, che ha parlato del Napoli. Altro argomento importante della discussione il rinnovo di Victor Osimhen, che sembra sempre più vicino alla firma. Queste le sue parole: “Credo Osimhen rinnoverà e a giugno sarà però difficile trattenerlo, questo è lo scenario. Se la società non si muove nei tempi giusti, poi si trova spiazzata con certi giocatori. Con calciatori del genere se ti muovi in ritardo vai in difficoltà. Ormai è diventato un mercato aperto anche con giocatori che vanno in scadenza tra due anni. Il Napoli sta cercando di guarire da un inizio complicato, non è solo un problema tecnico-tattico, ma anche la mancanza di un leader nello spogliatoio e in fase difensiva dopo l’addio di Kim. Si sta cercando di venirne fuori, sul gruppo azzurro Garcia ha avuto un impatto negativo. Credo che Mazzarri sia stato scelto perché conosce bene l’ambiente e ha le caratteristiche per far venire fuori il Napoli e le sue potenzialità”.