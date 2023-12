Ventura: “Solo una squadra è più forte del Napoli, ecco cosa farei”

Giampiero Ventura è intervenuto a Radio Crc per parlare del Napoli e del momento che sta passando la squadra di Walter Mazzarri.

Di seguito le sue parole: “Con un po’ di serenità d’ambiente c’è la possibilità che permetta di fare un filottino per recuperare per la Champions. Per far sì che tutto ciò avvenga è fondamentale che si ritrovino certe cose che mancano per tornare ad essere la squadra che faceva divertire la scorsa stagione. Continuo a dire che solo l’Inter è più forte del Napoli in generale. Il Napoli attuale è in convalescenza e ha bisogno di recuperare la salute. Credo che il Napoli abbia la porta aperta sia per centrare la Champions che qualche altra competizione”.

Poi Ventura ha continuato: “Il vero grande lavoro deve farlo Mazzarri, perché il Napoli non può concedere 20 tiri in porta a partita. Parliamo di una squadra che ha vinto il campionato stradominando in Italia e in Europa. Cosa farei sul mercato per il Napoli? Non sono né il presidente né l’allenatore. Il Napoli era un diamante pazzesco che è stato un po’ incrinato. Bisogna mettere insieme le cose e avere un po’ di calma e lavorare. Stiamo parlando di 10/11 che l’anno scorso dominavano in Italia e in Europa. È successo quello che è successo purtroppo, bisogna guardare al futuro per ritrovare le distanze. L’Inter ha messo a disposizione di Inzaghi che gli permette di giocare le tre competizioni”.