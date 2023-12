Sacchi: “penso che il Napoli puo dire la sua in Champions”

Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello sport per esprimere il suo pensiero sulla squadra di Mazzarri

“Il Napoli ha centrato la qualificazione, ora si vedono alcune trame di gioco della scorsa stagione ma servirà tempo, io credo che il Napoli possa dire la sua in Champions, ha giocatori forti, sono convinto che Mazzarri possa dare idee ed entusiasmo al gruppo squadra, il compito dei giocatori è quello di seguirlo, se hanno giocato bene l’anno scorso non vedo perché non possono giocare bene ora.

Anche loro devono incontrare una grande. Il Napoli deve concentrarsi su se stesso, deve ritrovare fluidità di manovra e bellezza che aveva in passato, Kvara ed Osimhen torneranno ai loro livelli.”