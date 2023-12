Roma, Mourinho: “Kumbulla potrebbe recuperare per il Napoli

Il tecnico della Roma, Josè Mourinho, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara che vedrà la sua squadra affrontare lo Sheriff in Europa League:

“Vogliamo far divertire la gente, giocando seriamente e non pensare che siamo qualificati con poche possibilità di fare primi. Non faremo una partitella, non può essere così per rispetto per i tifosi e per il calcio in generale. Il Servette magari vince, noi dobbiamo fare il nostro lavore senza pensare ad altro. Andiamo avanti, Belotti avrà la possibilità di giocare, sta bene e deve approfittarne. Noi vogliamo vincere la partita“.

Ha poi continuato:

Kumbulla a che punto è? “Abbiamo anche Mancini infortunato. Lui ha grande carattere ma non ce la farà neanche a venire in panchina. Kumbulla però non ha nessuna possibilità di giocare. Forse ce la può fare per il Napoli, ma solo per la panchina “.

Dybala? “L’anno scorso ha fatto un numero molto alto di partite rispetto alla stagione precedente. Quando è in campo fa grandi cose e siamo fortunati ad averlo. Ci manca tanto quando ha certi problemi, è un peccato, ma guardiamo con un piccolo sorriso e pensiamo a quando rientrerà “.