Ricavi Napoli dopo il passaggio del turno: le cifre

Dopo aver terminato le 6 gare del gruppo C di Champions League con il passaggio del turno agli ottavi di finale, è il momento di fare dei bilanci in casa Napoli, per quanto riguarda i ricavi ricevuti dall’attuale Champions League.

15,64 milioni di euro, che è la quota di partenza (per la partecipazione alla fase a gironi) 22,8 milioni di euro, per il premio ranking decennale 9,33 milioni di euro per le tre vittorie nella fase a gironi (2,8 milioni per ogni vittoria, 930mila per ogni pareggio) 9,6 milioni di euro per la qualificazione agli ottavi di finale 9,76 milioni di euro derivanti dalla ripartizione del premio legato al market pool.

Da aggiungere, infine, i ricavi da stadio su cui non ci sono informazione dettagliate, che potrebbero essere note al termine della stagione.