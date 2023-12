Ranking Uefa, il Napoli è sedicesimo e ad un passo dalla top 15

Il Napoli, battendo lo Sporting Braga, è tornato a fare passi in avanti nel Ranking Uefa. Gli azzurri infatti, hanno incassato sia i punti per la vittoria contro i portoghesi che quelli per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Nella speciale classifica della Uefa, gli azzurri sono ora sedicesimi a 79000 punti. Per entrare in top 15, basterà un pareggio agli ottavi di finale che, tra le altre cose, permetterebbe di superare la Juventus ferma ad 80000 e non partecipante alle manifestazioni europee in quest’annata. Se dovesse avvenire il sorpasso, i partenopei diverrebbero i “terzi” tra le italiane. L’Inter infatti, è sesta con 99000 punti, mentre la Roma è decima con 89000.