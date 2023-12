Napoli agli ottavi, parla Sacchi: “Si devono fare dei passi in avanti”

Con la vittoria di ieri contro il Braga, il Napoli si è ufficialmente qualificato agli ottavi di Champions League. Insieme al club partenopeo, anche Inter e Lazio hanno strappato il pass per la fase ad eliminazione diretta. Proprio di questo ha parlato Arrigo Sacchi in un’intervista al Corriere Dello Sport.

Ecco le sue parole: “Napoli, Lazio e Inter qualificate: tre su quattro agli ottavi di finale e questo è un gran bel traguardo, però ci sono ancora parecchie cose da migliorare e dunque guai a fermarsi. Non guardo soltanto i risultati, ma il gioco. Ecco, per quanto riguardo il gioco, si possono, e si devono, fare dei passi in avanti. Non possiamo sempre puntare soltanto sul contropiede e sulle difese eroiche. Servono altre soluzioni”.