L’ex calciatore del Napoli Vincenzo Montefusco è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli sulla figura di Juliano.

Ecco le sue parole per ricordare l’ex calciatore: “Credo proprio che Juliano sia stato un esempio per tutti, per ciò che era in campo e quello che dava. Un vero condottiero da seguire, oltre ad essere qualcosa di storico per tutta la città di Napoli e per tutti i napoletani. Gli anni con lui sono stati fantastici”.