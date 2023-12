Mondiale per club, la situazione delle italiane

Gli azzurri di Mazzarri sognano di poter essere la seconda squadra italiana a partecipare al nuovo torneo dei Mondiali per club, oltre all’Inter già qualificata, ma per poterci arrivare i partenopei dovranno fare molta strada in Champions League.

Inoltre, la partecipazione al torneo porterebbe alle casse del Napoli introiti che partono da un minimo di circa 50 milioni di euro, ma ciò, come già detto, dipenderà dal cammino che la squadra di Mazzarri farà in Europa.

Cammino che la Juventus spera sia breve per il Milan (in vantaggio sugli azzurri ma dietro ai bianconeri), che uscendo questa sera contro il Newcastle perderebbe ogni possibilità di qualificazione.

Teoricamente in corsa c’è anche la Lazio, ma per accedervi dovrebbe vincere la Champions League.