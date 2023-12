Miglior tecnico dell’anno: due italiani sfidano Guardiola

Alla cerimonia dei The best FIFA Football Awards, in programma il prossimo 15 gennaio, sarà svelato il nome del vincitore come miglior allenatore del 2023.

Dalla cinquina annunciata a settembre, di cui facevano parte Guardiola, Spalletti, Inzaghi, Postecoglu e Xavi, gli attuali tecnici di Tottenham e Barcellona sono stati tirati fuori.

Restano quindi in corsa l’attuale Ct della nazionale italiana, Luciano Spalletti, protagonista la scorsa stagione dello storico terzo scudetto conquistato dal Napoli, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, finalista dell’ultima edizione della Champions League, e il favorito tecnico spagnolo, allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, che oltre al successo in Premier League e in Fa Cup, ha guidato la sua squadra alla conquista della prima Coppa dei Campioni nella storia del club inglese.

Luciano Spalletti, Simone Inzaghi, Pep Guardiola: chi sarà il vincitore?