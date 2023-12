Improta: “Juliano merita tutto il rispetto e l’affetto immaginabile. Senza lui non avremmo avuto Krol e Maradona”

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, ha ricordato la figura di Antonio Juliano, scomparso stamattina, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Totonno merita tutto il rispetto e l’affetto immaginabile, per ciò che ha dato alla squadra e alla sua città, nonostante il suo carattere. Purtroppo questa scomparsa era nell’aria, perché da qualche anno non stava bene, e tutti hanno pregato per lui. Il figlio Andrea mi teneva al corrente di ciò che accadeva, e che Antonio ormai non era in condizioni buone. Il mio rammarico è non esserci potuto essere nella sua malattia, ma bisogna avere rispetto in queste situazioni e domani invece avremo la possibilità di salutarlo. A Juliano va detto grazie per averci regalato la possibilità di goderci a Napoli calciatori come Krol e Maradona, senza di lui questi campioni non avrebbero vestito la maglia azzurra”.