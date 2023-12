Walter De Maggio ha rivelato una notizia da libro cuore durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Il giornalista avrebbe dichiarato in diretta di aver contattato Josè Altafini per intervenire in diretta e commentare la scomparsa di Juliano, ma l’ex calciatore avrebbe declinato l’invito mostrandosi davvero triste per quanto appena appreso. Tra i due vi è sempre stato un forte legame di amicizia.