Cagliari, Lapadula rischia di saltare il Napoli

Il Cagliari, prossimo avversario del Napoli in campionato, si è messo subito al lavoro per cercare di fare risultato contro la squadra di Mazzarri, dopo il successo ottenuto nei minuti finali contro il Sassuolo.

Le attenzioni, attualmente, sono tutte su Gianluca Lapadula, operato ieri per la ricostruzione del setto nasale.

Come riporta L’Unione Sarda, l’intervento è perfettamente riuscito, ma il giocatore italiano di origini peruviane dovrà rimanere a riposo qualche giorno. Pertanto, la sua presenza al Maradona per sabato è in forte dubbio.