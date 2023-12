Bergomi: “Osimhen? Non è ancora in condizione. Ecco cosa manca al Napoli”

Dopo la vittoria con il Braga, arrivano i primi commenti positivi nei confronti del Napoli. Infatti, ai microfoni di Sky Sport, Giuseppe Bergomi, commentatore tecnico durante il match, ha elogiato gli azzurri.

Ecco le sue parole: “Buona prova nel complesso, è stata una serata positiva sotto vari punti di vista. Bene Frank Anguissa e benissimo il capitano, Giovanni Di Lorenzo. Victor Osimhen, invece, nonostante il gol segnato, mostra di non essere ancora in condizione. Il Napoli deve ritrovare la fame dell’anno scorso, a mio avviso, con la riaggressione immediata che ti permette di non scappare mai indietro e restare alto. Nella stagione dello Scudetto, il Napoli era entusiasmante. Contro il Braga, mi è piaciuto tanto anche Natan, apparso sempre attento e più propositivo del solito”.