Sky – Politano: “Oggi era importante vincere, in particolare davanti ai nostri tifosi”

Matteo Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria in Champions nel match Napoli-Braga. Ecco cosa ha dichiarato:

“Oggi bene, volevamo questo, il passaggio del turno, non prendere gol, tornare alla vittoria dopo le sconfitte, è stato fondamentale tutto quanto. Vittoria salva tutto? Si chiude un bel ciclo di partite toste, con l’arrivo del mister abbiamo affrontato un ciclo di partite difficili, non tutte sono andate bene, ma la prestazione c’è stata anche se a tratti siamo stati in difficoltà, oggi era fondamentale vincere, era l’unica cosa che contava. Ci mancano i risultati, quando inizi a vincere diventa tutto più semplice, tra tre giorni abbiamo un’altra gara da vincere assolutamente e poi lo scontro diretto con la Roma che sarà fondamentale per il prosieguo del campionato. Il nostro pubblico è importante per noi, ci tenevamo a tornare alla vittoria soprattutto per loro, perché sono sempre pronti a darci quella spinta in più”.