Moggi: “Secondo ADL per vincere scudetti bisogna imbrogliare? La FIGC non ha difeso la credibilità del calcio”

Luciano Moggi, ex direttore generale di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune parole sul quotidiano Libero, e si è espresso riguardo le parole polemiche del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Il patron azzurro, durante la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti, aveva affermato che non si può vincere ogni anno lo scudetto se non imbrogliando.

L’ex dg, rispondendo alle parole del presidente azzurro, si è espresso così: “Le parole di De Laurentiis alla stampa? Evidentemente il presidente, quando il Milan vinceva scudetti e Champions League anno dopo anno, non si interessava di calcio. La FIGC, restando in silenzio, non ha difeso la credibilità del calcio”.

Luciano Moggi, inoltre, non si risparmia neanche su due figure fondamentali per la vittoria del terzo scudetto del Napoli: “Per ripetersi bastava riuscire a trattenere a Napoli il ds Giuntoli e Luciano Spalletti; invece, sono scappati nonostante la vittoria dello scudetto”.