Juve-Napoli, Giudice Sportivo multa entrambe le società: i dettagli

Dopo le gare della quindicesima giornata di Serie A TIM, il Giudice Sportivo ha multato le società di Juventus e Napoli, dopo la gara tra le due squadre.

Ecco la nota ufficiale:

“Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni seggiolini e tre bottigliette e numerosi bicchieri semi-pieni di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Non solo coinvolta la società partenopea: anche la società bianconera multata dopo il match contro il Napoli.

“Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette e alcuni bicchieri di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere inoltre intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.