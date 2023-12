L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su tutte le combinazioni che permetterebbero al Napoli di accedere agli ottavi di finale. Secondo il quotidiano Il Napoli passa gli ottavi di Champions se vince, ma può bastare anche un pareggio o addirittura perdere ma con il minimo scarto contro il Braga per passare da seconda del girone. Il Napoli ha infatti vinto all’andata in Portogallo 2-1 e manterrebbe una migliore differenza reti. In caso di sconfitta con due o più gol di scarto, per il Napoli ci sarà la retrocessione in Europa League.