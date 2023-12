L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla partita di questa sera tra Napoli e Braga. Secondo il quotidiano poteva essere una partita utile solo per le statistiche, invece è diventata la partita che vale una stagione. Napoli-Braga vale tantissimo e non solo a livello sportivo. C’è da sfatare il tabù Maradona, dove il Napoli non vince dal 27 settembre, nel 4-1 contro l’Udinese. C’è da ritrovare sorriso e fiducia, per rilanciare una stagione. Quindi la sfida contro i portoghesi si è trasformata in un tesoro per Aurelio De Laurentiis. Perchè il passaggio agli ottavi di Champions porterebbe al club azzurro 9,6 milioni di euro, il pari porterebbe nelle casse del Napoli altri 900 mila euro, mentre la vittoria varrebbe altri 2,8 milioni. Insomma la partita di stasera contro il Braga vale circa 12,4 milioni, che, immaginando un ottavo di finale nobile ed il probabile sold out, porterebbe il tutto sui 15 milioni.