GdS – De Laurentiis vuole la vittoria contro il Braga, si aspetta un’inversione di marcia della squadra

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione attuale di Aurelio De Laurentiis alla vigilia di Napoli-Braga. Secondo il quotidiano dopo l’ultima deludente partita a Fuorigrotta, col pareggio contro l’Union Berlino De Laurentiis chiede a Mazzarri e ai suoi giocatori il massimo risultato, per poter guardare con fiducia al futuro. Il Napoli è l’unica società italiana presente in Europa da quattordici anni consecutivi. Un orgoglio per De Laurentiis, che adesso si aspetta un cambio di marcia dai suoi. Il presidente sogna di assestarsi nella Top 8 europea, come l’scorso anno. Ma serve fare un passo alla volta e tornare a vincere già da stasera.